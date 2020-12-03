شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قبيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت البيانات الرسمية فى الولايات المتحدة ،انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثاني على التوالي ، يأتي هذا قبيل انطلاق اجتماع تحالف أوبك بلس لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2021.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 45.47$ ، من مستوى الافتتاح عند 44.95$، وسجل أدنى مستوي عند 44.69$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.25% إلى مستوي 48.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 47.93$ ، وسجل أدنى مستوي عند 47.70$.

عند تسوية الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.25% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عقب التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بنحو 1.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بعد تأجيله لمدة 48 ساعة يبدأ فى وقت لاحق اليوم ،الاجتماع الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا ،فيما يعرف عالميا باسم تحالف أوبك بلس.

من المقرر خلال هذا الاجتماع مناقشة السياسة الإنتاجية للعام المقبل فى ضوء التطورات الأخيرة لانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ، بالتزامن مع قرب استخدام لقاحات فعالة فى القضاء على عدوى فيروس كورونا.

والسبب الرئيسي فى تأجيل الاجتماع من يوم الثلاثاء إلى اليوم الخميس ،فشل المنتجين الكبار فى التوافق حول حجم الإنتاج الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

كان من المتوقع على نطاق واسع بأن يقرر التحالف العالمي تمديد تخفيضات المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، لكن بعد الآمال فى قرب استخدام لقاحات فعالة فى الوقاية من فيروس كورونا ،يتمسك بعض المنتجين بضرورة الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.