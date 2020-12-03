الدولار يهبط لأدنى مستوى له في عامين ونصف.. وخبير يوضح الأسباب

كتب: ضياء السقا

هبط الدولار، الخميس، 3 ديسمبر 2020 لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول العالية المخاطر، بحسب وكالة الأنباء رويترز.

وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة، فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.

ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.

وقال يوجيرو جوتو رئيس الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية "بريطانيا بدأت التحصين ومن المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة ذلك في الأسابيع المقبلة بينما يبدو أن الإصابات بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها في أوروبا ويمكن أن يقال المثل على الولايات المتحدة أيضا، مضيفا: "كل ذلك يخفف المخاوف بشأن أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم".

فاق ذلك التفاؤل وأكثر بيانات مخيبة للتوقعات للوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر تشرين الثاني وساهم في دعم اليورو على الرغم من توقعات واسعة النطاق بأن البنك المركزي الأوروبي سيحسن تيسيره الكمي الأسبوع المقبل.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة قليلا إلى 1.2119 دولار، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل 2018.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.948 واستقر في أحدث تعاملات عند 90.992.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الأخرى، ما عدا الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ تمسك الدولار بارتفاعه مقابل العملة اليابانية عند 104.47 ين.

أسعار الدولار في مصر

ومحليا، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات، الخميس، 3 ديسمبر 2020، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستقرا، خلال الأسبوع الماضي، عند نفس المستوى، وسط حالة هدوء كبيرة لسوق النقد المصري، مستمرة منذ نهاية العام الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع في البنوك.