شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 75 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 74 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 80 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 73 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.4 بينما مستوى المقاومة هو 75.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد