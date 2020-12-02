شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الانخفاض عقب بيانات وظائف القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي أناليتيكس" بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 307 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 433 ألف وظيفة بعد إضافة 407 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول.



تأتي هذه البيانات قبيل يومين من إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف الشهري عن نوفمبر/تشرين الثاني وسط تقعات باستمرار التحسن في سوق العمل من جائحة كورونا.



وأعلنت المملكة المتحدة اليوم منح ترخيص لشركتي "فايزر" و"بيونتك" من أجل الاستخدام الطاريء للقاحهما المضاد لفيروس كورونا.



ومن جانبها، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" لتوزيع لقاحين قبيل أعياد الكريسماس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.1 نقطة.