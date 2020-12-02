شكرا لقرائتكم خبر عن دور للضيافة تفتتح فندق هوليداي إن آند سويتس بمدينة الجبيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دور للضيافة عن افتتاح فندق هوليداي إن آند سويتس بمدينة الجبيل ويقع الفندق من فئة (4) نجوم في منطقة الجبيل الصناعية بالقرب من الشاطئ والمناطق الصناعية والشركات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الفندق يحتوي على 144 غرفة فندقية مختلفة وعدد من الأجنحة الفندقية التي تلبي احتياجات الضيوف ذوي الإقامة الطويلة، بالإضافة إلى سلسلة متنوعة من المقاهي والمطاعم الفريدة، ونادي صحي وغرف إجتماعات متنوعة.

وأشارت الشركة، إلى أنها ستقوم بتشغيل الفندق عبر اتفاقية امتياز مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية.

ويأتي افتتاح الفندق استكمالاً لاستراتيجية الشركة التوسعية ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية، ويعد إضافة إلى محفظة الشركة الغنية بخيارات الضيافة المتنوعة والمنتشرة في أرجاء المملكة.

وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي للفندق على إيرادات الشركة اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض إيرادات فنادق الشركة بمكة المكرمة بسبب توقف موسم العمرة والحج، وانخفاض الطلب على الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتَّخَذَة للحد من انتشار فيروس كورونا (Covid-19) وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 28.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.