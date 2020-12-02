شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 19/20 غدا بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الخميس، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020 بمقر الجهاز، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتموين، والتضامن الاجتماعي.

وتعد البيانات الخاصة بقياس الفقر من أهم المؤشرات التي ينتجها بحث الدخل والإنفاق، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعود أهمية هذه البيانات إلى أن الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن مخاطره على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويعتبر بحث الدخل والإنفاق الفقر بأنه عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو للأسرة، وتتمثل تلك الاحتياجات في الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.