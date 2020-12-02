تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 2-12-2020

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام اليوم الأربعاء، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.

وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية مساء بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2018 والذي بلغه مساء.