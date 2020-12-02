شكرا لقرائتكم خبر عن 166 راكباً على متن أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استقبل مطار دبي الدولي عصر الثلاثاء رحلة خطوط «إسرآير» الافتتاحية القادمة من تل أبيب لتكون بذلك أول رحلة تجارية تحط على أرض المطار لأول شركة طيران إسرائيلية تقوم بتشغيل رحلات تجارية إلى دبي، وذلك في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين في منتصف سبتمبر الماضي، وما تلاه من بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الطرفين.

وقد وصلت الرحلة رقم 6H 663 لشركة طيران «إسرآير» التي غادرت تل أبيب في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى مطار دبي الدولي في الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد عصر الثلاثاء بتوقيت الإمارات حاملة على متنها 166 راكباً.

وكشفت شركة «إسرآير» عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز A320. ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.

وستعزز رحلات «إسرآير» شبكة مطار دبي الدولي من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسية في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

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