شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو 2020 دبي يحتفي بروح الاتحاد في اليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نشر إكسبو 2020 دبي، مقطع فيديو يحتفي فيه بروح الاتحاد والتعاون التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون عام 1971، ورسّختها قيادة الدولة الرشيدة، وألهمت العالم بإنجازات لا نظير لها.

وقبل 49 عاماً، وحّد الآباء المؤسسون الإمارات السبع تحت راية واحدة، ووضعوا الدولة على مسار تحقيق إنجازات منقطعة النظير في زمن قياسي. وقد ترسّخت روح الشراكة هذه في بلدنا وجعلت دولة الإمارات العربية المتحدة منارة التفاؤل والتسامح وأرض الفرص التي تجمع شعوب العالم في سعيها لتحقيق الأهداف المشتركة للإنسانية.

ويُمثّل إكسبو 2020 دبي روح الاتحاد التي تجمع العالم من أجل العمل المشترك، والإلهام بحلول لبعض من أبرز التحديات العالمية، وتشكيل ملامح غد أفضل للإنسانية ولكوكبنا.

يُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس2022 تحت شعار: «تواصل العقول وصُنع المستقبل»، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتطلع إكسبو 2020 دبي إلى استضافة العالم في هذا الحدث الدولي وإشراك الجميع في هذه المسيرة الاستثنائية، من أجل إلهام الأجيال القادمة ومشاركتها في إطلاق الابتكارات التي ستكون دعامة التقدم البشري في الخمسين سنة المقبلة.

ريم الهاشمي: اليوم الوطني فرصة مهمة للتأمل في تاريخ دولتنا

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «يمثّل اليوم الوطني فرصة مهمة للتأمل في تاريخ دولتنا الغني والاحتفاء بروح الابتكار وقيم الشمول والتعاون والتسامح في بلدنا. لقد من الله علينا بقيادة دولة الإمارات الرشيدة، التي في عهدها ازدهرت البلاد وتحققت إنجازات تضاف إلى سجل النجاحات التي حققها الآباء المؤسسون. سيقام إكسبو 2020 دبي في عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وسيبني على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها، ويستعرض تطلعاتنا للمستقبل، وسيكون محفزاً لتحقيق إنجازات، كان هناك من يظن أنها مستحيلة، في 50 سنة مقبلة من التقدم للإنسانية. وسنعمل يداً بيد مع الشركاء والمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم وصنع مستقبل أكثر إشراقاً للجميع».

وسيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك دول وشركات ومنظمات دولية ومؤسسات تعليمية، إضافة إلى ملايين الزوار في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022؛ حيث سيستعرض الأفكار والابتكارات التي بها نستطيع تشكيل ملامح مستقبل أفضل للبشرية.