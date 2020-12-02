شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عامين ونصف بفضل آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين ونصف ، وسط معنويات قوية تسيطر على أسواق المال العالمية ،وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل تزايد آمال إقرار المزيد من التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2083$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2069 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2060$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% مقابل الدولار ،بأكبر مكسب يومي منذ 26 آذار/مارس الماضي ، بعد الإعلان عن جولة جديدة من محادثات التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا مستوي 91.13 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وتزايد الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

فبخلاف توالي النتائج المبهرة عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، فتلك المعنويات القوية زادت بالأمس عقب الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات حول التحفيز المالي فى الولايات المتحدة لأول مرة عقب الانتخابات الرئاسية.

أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء محادثات حول برنامج الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ،فى الوقت الذي اقترحت فيها مجموعة من الكونغرس "الشيوخ والنواب" ما قيمته 908 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية العاجلة.

وقالت بيلوسي فى بيان بعد المحادثات إن منوتشين سيراجع مقترحات الإغاثة من الجائحة الفيروسية ، وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل" يوم الثلاثاء إن الكونغرس يجب أن يدرج موجة جديدة من تحفيز فيروس كورونا فى مشروع قانون يجب تمريره بقيمة 1.4 تريليون دولار يهدف إلى وقف إغلاق الحكومة فى ظل تفشي الجائحة.

ومن جانبه ،حث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الكونغرس على تقديم المزيد من المساعدات المالية للشركات الصغيرة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا ،والقلق من التأخر فى التوصل إلى لقاح فعال يساعد فى السيطرة على الوباء.