شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أميانتيت" تُقر تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العمومية وافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 344.517 مليون ريال ليصبح 200 مليون ريال، وذلك لإطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 34.451 مليون سهم إلى 20 مليون سهم، وذلك بإلغاء 14.451 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، من أسهم الشركة الحالية.

هذا وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كذلك وافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية عن تعليق تداول سهم الشركة، وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر الجاري، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

ويُذكر أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.