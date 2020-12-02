شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كابيتال: 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخاملة دخلت للسوق الكويتية في جلسة الثلاثاء تزامنا مع الترقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نعمان خالد، مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي لدى شركة أرقام كابيتال، أن 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخاملة قد دخلت السوق الكويتية، في جلسة أمس الثلاثاء وذلك بالتزامن مع حلول موعد الانضمام الرسمي إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن الاستثمارات النشطة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، دخل إلى السوق الكويتية بالفعل قبل ترقيته لمؤشر "إم إس سي آي"، نظراً لأن الموعد السابق للترقية كان مايو 2020، موضحا إن الاستثمارات النشطة دخلت إلى بورصة الكويت خلال عامي 2019 و2020، بحسب قناة العربية.
وأوضح أن أداء البورصة الكويتية في نهاية جلسة أمس كان مشابه للأسواق الناشئة التي دائما ما تشهد عند الترقية عمليات بيع على الأسهم الكبرى. وارتفع مؤشر السوق الأول بالسوق الكويتي بنسبة 1.14%، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09%، بينما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19%.
وعلى ذات الصعيد، قال المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في بلتون فاينانشال أحمد هشام، إن ترقية السوق الكويتية للأسواق الناشئة على مؤشرات مورجان ستانلي ستؤدي إلى تدفق استثمارات نشطة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، سواء من المستثمرين النشطين أو غير النشطين.
وتوقع أن تشهد الشركات الكويتية المدرجة بمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، تذبذبا وسيكون هناك انخفاض في أسعارها، أما بالنسبة للأسهم الأخرى غير المدرجة بالمؤشر، فإن أداءها سيكون مرتبطا بالأسس المالية للسوق والأسهم ذاتها.
وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.
وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.
يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.
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