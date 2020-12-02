شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كابيتال: 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخاملة دخلت للسوق الكويتية في جلسة الثلاثاء تزامنا مع الترقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نعمان خالد، مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي لدى شركة أرقام كابيتال، أن 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخاملة قد دخلت السوق الكويتية، في جلسة أمس الثلاثاء وذلك بالتزامن مع حلول موعد الانضمام الرسمي إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن الاستثمارات النشطة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، دخل إلى السوق الكويتية بالفعل قبل ترقيته لمؤشر "إم إس سي آي"، نظراً لأن الموعد السابق للترقية كان مايو 2020، موضحا إن الاستثمارات النشطة دخلت إلى بورصة الكويت خلال عامي 2019 و2020، بحسب قناة العربية.

وأوضح أن أداء البورصة الكويتية في نهاية جلسة أمس كان مشابه للأسواق الناشئة التي دائما ما تشهد عند الترقية عمليات بيع على الأسهم الكبرى. وارتفع مؤشر السوق الأول بالسوق الكويتي بنسبة 1.14%، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09%، بينما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19%.