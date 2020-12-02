شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لما دون 24$ للأونصة مع ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في عامين والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 26 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.22% لتتداول عند 23.84$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.13$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.09$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.21 مقارنة بالافتتاحية عند 91.20.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام الكونجرس، وذلك عقب ساعات من إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ونود الإشارة لكون باول حذر بالأمس المشرعين في الكونجرس من كون الاقتصاد لا يزال في حالة تالفة وغير مؤكدة، مع أفادته بأن الأنباء الأخيرة عن لقاح كورونا تعتبر إيجابية على المدى المتوسط، وتطرقه لاستمرار تعافي النشاط الاقتصاد على الرغم من كون التعافي بوتيرة معتدلة وأن وتيرة تحسن سوق العمل معتدلة هي الأخرى، مضيفاً أن التوقعات الاقتصادية الحالية تشوبها حالة من عدم اليقين وتعتمد على مدى انتشار فيروس التاجي.

كما تطرق باول أيضا خلال شهادته أمام الكونجرس لكون تعافي إنفاق الأسر حاء نظراً للدعم المقدم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن إجراءات الفيدرالي سمحت بتوفير 2$ تريليون كتمويل لدعم الأعمال والمؤسسات غير الربحية والحكومات المحلية، مضيفاً أن عودة ارتفاع أعداد مصابي كورونا مقلقة للغاية وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يلتزم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 62.85 مليون ولقي 1,465,144 شخص مصرعهم في 220 دولة، بخلاف ذلك، ونود الإشارة لكون وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي إعلان في مطلع الأسبوع أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021، ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه الاثنين الماضي أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وتولت عقب ذلك التقرير التي تطرقت لاحتمالية قيام الفيدرالي بالتوسع في التحفيز النقدية خلال اجتماعه المقبل وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.

وتتطلع الأسواق في وقت لاحق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الآثار الاقتصادية لكورونا في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقدم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي مقترحاً جديداً لتمرير المزيد من برامج الإغاثة من تداعيات جائحة كورونا، كما تبعنا طرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل مراجعة لخطته التحفيزية الأصغر على زملائه الجمهوريين، مما أحى الآمال حيال توصل قطبي السياسة الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين لتسوية حول حزمة تحفيز جديدة داخل الكونجرس قريباً.

وفي سياق أخر، سعت شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية للحصول على تصريح تنظيمي للقاحهم المشترك للفيروس التاجي في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت بيو-تك أنها قد تبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اكتساب الموجة الثانية من فيروس كورونا قوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتحذير صانعي السياسات من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.