شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل أعلى مستوى في عشرة اشهر -تحليل صباحي- 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10395 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في عشرة اشهر، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 10350 نقطة، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10750 نقطة. شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10250 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,321 وبين مستوى المقاومة هو 10,478 نقطة

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