شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إينى الإيطالية تبرم اتفاقات لإعادة فتح محطة دمياط للغاز المسال بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر.

قالت إينى فى بيان اليوم الثلاثاء إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم.

كان اتفاق سابق بين إينى وناتورجى والحكومة المصرية بخصوص المحطة قد انهار فى أبريل بسبب عدم استيفاء عدد من الشروط.

الصفقة الجديدة، التى مازالت بحاجة إلى ضوء أخضر من سلطات الاتحاد الأوروبى واستيفاء شروط، تسمح لإينى بزيادة محفظتها للغاز المسال وتعزيز موطئ قدمها بقطاع الغاز فى شرق المتوسط.

قالت ناتورجى فى بيان منفصل إنها ستتقاضى دفعات نقدية قيمتها الإجمالية حوالى 600 مليون دولار بموجب الاتفاق، الذى سينتج عنه لدى استكماله خروجها من مصر وانتهاء مشروعها المشترك مع إيني.

إينى من أكبر منتجى النفط والغاز فى إفريقيا، وهى الشركة التى اكتشفت حقل الغاز المصرى الأضخم على الإطلاق ظُهر فى 2015 ولها أصول أخرى فى المتوسط.

وشأنها شأن شركات الطاقة الرئيسية الأخرى، تتطلع إينى إلى تقليص انبعاثاتها الكربونية وترى فى الغاز المسال والغاز عموما موارد مهمة لتحقيق ذلك التحول.

كانت محطة دمياط مملوكة بنسبة 80 بالمئة لشركة يونيون فينوسا جاس، وهى مشروع مشترك بين إينى وناتورجي، والنسبة الباقية موزعة مناصفة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.