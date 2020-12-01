شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يجتاز الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي لينجح بتخطي مستوى 1.2011 ويلامس مستوى 1.2050، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن الهدف الممتد يصل إلى 1.2150، بينما يمثّل الثبات فوق 1.2011 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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