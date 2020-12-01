شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1794.84 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 1805.00 كمحطة إيجابية تالية، ليبقى الارتفاع مرجحاً بقية اليوم، مع الانتباه إلى أن الارتداد هبوطاً من المناطق الحالية وكسر مستوى 1780.00 سيدفع السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1805.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد