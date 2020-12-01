شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 197 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 195 فلس كمستوى أول ثم 175 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 194.0 بينما مستوى المقاومة هو 203.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط