شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع متابعة استئناف محادثات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات يوم الإثنين رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، لكن العملة البريطانية تلقت دعما من استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول ملف "بريكست".



وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع عن بدء جولة جديدة من محادثات بريكست مع المملكة المتحدة من أجل تقريب وجهات النظر وحل أوجه الخلاف بين الجانبين.



وأظهرت بيانات اقتصادية بأن مؤشر موافقات الرهن العقاري في بريطانيا سجل 98 ألفا خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى القراءة 85 ألفاً، وارتفع المعروض النقدي بنسبة 0.6% دون توقعات بارتفاع نسبته 1%.



وعلاوة على ذلك، سجل صافي الإقراض للمواطنين البريطانيين 3.7 مليار جنيه إسترليني خلال أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون تسجيل 4.7 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3333، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3382 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3305.