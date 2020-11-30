شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 2% قبيل انطلاق اجتماع أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتفقد أكثر من 2% مبتعدة عن أعلى مستوياتها فى ثمانية أشهر ، بصدد تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد أنباء عن فشل المحادثات غير الرسمية لمجموعة أوبك بلس فى الاتفاق على تأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل ، فى انتظار ما سوف تسفر عنه المحادثات الجديدة خلال الاجتماع الرسمي للتحالف العالمي الذي يبدأ فى وقت لاحق اليوم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى مستوي 44.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.54$، وسجل أعلى مستوي عند 45.54$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 47.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 48.24$ ، وسجل أعلى مستوي عند 48.24$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.25% ، بعد هبوط يوم الخميس بنسبة 1.9% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 46.24$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت فقد حققت ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بعد تراجع فى اليوم السابق بنسبة 3.3% عقب تسجيل مستوي 49.06$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 7 % ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر تموز/يوليو الماضي.

تأتي تلك المكاسب بفضل تزايد التفاؤل حيال لقاحات فيروس كورونا ،مع توالي الشركات الكبرى العاملة فى المجال الإفصاح عن نتائج مبهرة لفعالية تلك اللقاحات ،والتي أصبحت على بعد خطوات قليلة من الاستخدام الفعلي للوقاية من الإصابة بالعدوى.

بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش ينطلق الاجتماع الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا ،فيما يعرف عالميا باسم تحالف أوبك بلس ، لمناقشة السياسة الإنتاجية للعام المقبل فى ضوء التطورات الأخيرة لانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ، بالتزامن مع قرب استخدام لقاحات فعالة فى القضاء على عدوى فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن المجموعة عقدت جولة أولية من المحادثات يوم الأحد لكنها لم تتوصل إلى توافق بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 فى ظل وجود اعتراض من بعض الدول الأعضاء.

ويدرس تحالف أوبك بلس عدة خيارات يأتي على رأسها تمديد التخفيضات الحالية لمدة ثلاثة أشهر لحين اتضاح الرؤية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.