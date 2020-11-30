شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول ، إن هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني الإيطالية "الذين نعتبرهم شركاءنا الاستراتيجيين"، وإنه لا يتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2021، ويتوقع سعرا حول 50 دولارا للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول: هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.