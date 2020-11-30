شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الاستثمار تُقر تمديد الفترة الزمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة من مُساهمين سابقين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من مُساهمين سابقين، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.245 مليون سهمًا والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة تبلغ 18.749 مليون سهمًا كأسهم خزينة (ويشار إليها مجتمعين بـ "أسهم الخزينة").

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة، وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ووفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة (سواء كان ذلك عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية أو خلاف ذلك)، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً.

وبحسب البيان، سيكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة.

كذلك وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة، كإبرام جميع الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة وتحديد سعر بيع أسهم الخزينة وهوية مشتريي أسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك) وتحديد شروط وأحكام بيع أسهم الخزينة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 381.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 401.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ودخل عمليات أخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 714.4 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.