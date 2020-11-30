خليج ب (GBK) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع ليغلق امس الأحد عند مستوى 219 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 215 فلس كمستوى أول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 228 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 215 بينما مستوى المقاومة هو 220 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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