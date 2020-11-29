شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم نسيج (1213) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 28.25، ليرتد منه ارتفاعاً مقلصاً الكثير من خسائره، ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -1.96% بما يعادل 60 هللة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.97، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.55 ومستوى المقاومة 32.30.