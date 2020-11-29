شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يخترق مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم الحالي عند 238 فلس، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 225 فلس كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 238.0 بينما مستوى المقاومة هو 240.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اهلي متحد (AUB) يخترق مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 29-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.