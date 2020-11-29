شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يخترق مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم الحالي عند 238 فلس، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 225 فلس كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 238.0 بينما مستوى المقاومة هو 240.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط