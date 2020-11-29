شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1٫664 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1٫45 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫80 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط