شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ببقاء أسعار النفط متدنية في عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

46 دولارا للبرميل.. السعر المتوقع لبرميل خام برنت في العقود الآجلة، خلال الربع الأول من العام المقبل

«قد تتعافى أسعار خام برنت وتصل إلى أكثر من 53 دولارا للبرميل في الربع الأخير من عام 2021»

من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة في العام الجديد، وذلك في ظل التوقعات الضبابية للاقتصاد العالمي وإمدادات النفط الخام، التي تُلقي بثقلها على تنبؤات سوق الطاقة العالمية.

ومن المرجّح وصول سعر البرميل في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الذي يُعدّ المعيار الأمريكي لسوق النفط لحوالي 43.25 دولار للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لمسح شمل 10 بنوك استثمارية، مما يشير إلى أن انتعاش السوق سيظل ضمن نطاق ضيق، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4٪ إلى 45.53 دولار للبرميل، أول أمس الجمعة.

وقال محللون إن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها المنتظر الأسبوع المقبل، والذي سيقرر فيه التحالف مستويات الإنتاج اعتبارًا من يناير، سيحدد اتجاه السوق على المدى القصير.

وعلى المدى الطويل، لا تزال الشكوك قائمة في سوق النفط العالمية. ويمكن أن تعزز لقاحات كوفيد 19 الآفاق الاقتصادية العالمية، وتعزز الطلب على النفط في عام 2021، إذا كان هناك توزيع واسع النطاق للقاح. ومع ذلك، قد تؤدي المستويات المرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض قيود جديدة على السفر والأعمال، مما يؤثر على الطلب.

وقال ريتشارد فولارتون، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط ماتيلدا كابيتال مانجمنت: ستستمر السوق العالمية في التقلب مع اقترابنا من نهاية جائحة كوفيد 19.

وأضاف: لا نعرف بشكل حاسم ما إذا كانت اللقاحات سيتم توزيعها حول العالم أو لا، ولا نعرف ما إذا كانت أوبك ستخفض أو ترفع الإنتاج مبكرًا، كما أن الولايات المتحدة الآن لديها رئيس جديد.

وتوقعت البنوك أن العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، قد يبلغ متوسطها حوالي 46 دولارًا للبرميل في الربع الأول. وارتفع المقياس بنسبة 0.8٪ إلى 48.18 دولار للبرميل، أول أمس الجمعة. وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 25٪ في نوفمبر، وهما في طريقهما لتحقيق ثاني أفضل أداء شهري لهما منذ أكثر من عقد.

وبالمقارنة مع شهر مايو، ارتفع خام برنت بنسبة 43٪ بعد تعافي السوق من أدنى مستوياته لعدة سنوات والتي وصل لها خلال الربيع الماضي، بسبب عمليات الإغلاق وحظر السفر.

وكانت الإجراءات الأخيرة ضمن عمليات الإغلاق التي قام بها الغرب أقل صرامة من تلك التي حدثت في الربيع، وأقل اضطرابًا في النشاط الاقتصادي.

أيضًا، ساعدت زيادة مشتريات النفط الفعلية في آسيا على تجديد الطلب. وقد يحصل السوق على دفعة أخرى إذا أدت أسعار الفائدة المنخفضة، وحزم التحفيز الضخمة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار في الأشهر المقبلة. وهذا من شأنه أن يجعل النفط المقوّم بالدولار في الأسواق العالمية، أرخص في الدول الأخرى منه في الولايات المتحدة.

وقد تتعافى أسعار خام برنت وتصل إلى أكثر من 53 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2021، وفقًا لتوقعات البنوك، والتي لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوى 68.91 دولار التي سجلتها في أوائل يناير من العام الحالي، قبل انخفاض الطلب الذي تسبب فيه الوباء.

ويفترض المحللون أن اللقاحات ستساعد في زيادة النشاط الاقتصادي، وتسمح للعالم بالبدء في حرق فائض النفط الخام الموجود في الأسواق.

ويمكن أن ترتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما يزيد قليلًا على 50 دولارًا للبرميل في الأشهر الأخيرة من عام 2021، وفقًا لتوقعات البنوك.

وقال هاري تشيلينجويريان، الرئيس العالمي لإستراتيجية أسواق السلع في بنك بي إن بي باريبا، إن المستثمرين في الوقت الحالي يركزون على أوبك. وظهرت توترات بين أعضاء التحالف قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

ويدفع العراق ونيجيريا، اللذان تضررت اقتصاداتهما بسبب انخفاض أسعار النفط، من أجل زيادة الإنتاج.

وإذا فشل الائتلاف في تمديد التخفيضات الحالية، والمضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بما يقرب من مليوني برميل يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في الأسواق. وتحجز أوبك 7.7 مليون برميل من النفط يوميًا - أو ما يقرب من 8٪ من مستويات الطلب قبل الوباء - من السوق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو بي إس ويلث مانجمنت: سوق النفط تعاني من نقص في المعروض، لكنه نقص مصطنع وليس هيكليًا، ولا يوجد أي نشاط استثماري كافٍ خارج دول الأوبك بلس من شأنه أن يغيّر ذلك الوضع السوقي.