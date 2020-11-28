شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تكشف أخير عن موعد إطلاق عملتها الرقمية المرتقبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت مصادر مطلعة بأن شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" تنوي إطلاق عملتها الرقمية المرتقبة التي تحمل اسم "ليبرا" خلال يناير/كانون الثاني القادم.



وذكرت المصادر بأن العملة الرقمية سوف تطلق بشكل محدود عقب الحصول على الموافقات التنظيمية والتراخيص اللازمة من السلطات المعنية.



وتستهدف "فيسبوك" بهذه العملة الرقمية أن تكون وسيلة للدفع، لكن جهات مصرفية وخبراء حذروا من هذه العملة وخطورتها على النظام النقدي العالمي.



ومنذ الإعلان عن "ليبرا" عام 2019، انتقدها الكثيرون ورأوها وسيلة لارتكاب وتمويل عمليات إرهابية وأيضا غسل أموال وفساد مالي.



وعقب مثول مسؤولي "فيسبوك" أمام الكونجرس الأمريكي، أكدوا أنهم بصدد مواجهة أي مواطن قلق وخوف لدى السلطات التنظيمية مبررين هذه الخطوة بأنها ستحفظ سيادة الدولار الأمريكي كعملة عالمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 277.8 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 279.1 دولار في حين سجل أقل سعر تعند 274.8 دولار.