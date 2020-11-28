شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يعزز القيمة السوقية للشركة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم "تسلا" مكاسبه خلال تداولات الجمعة ليعزز القيمة السوقية للشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية.



ونجحت "تسلا" في الارتقاء لمكانة جديدة وسط الشركات العالمية حيث تجاوزت من حيث القيمة السوقية "بركشاير هاثاواي" التي يترأسها الملياردير "وارن بافيت"، وعند ارتفاع السهم اليوم، بلغت قيمة "تسلا" 558 مليار دولار بينما قدرت قيمة "بركشاير" بحوالي540 مليار دولار.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطات المالية التنظيمية في الولايات المتحدة بأنه سيتم ضم سهم "تسلا" إلى مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر /كانون الأول المقبل.



ولا تزال "آبل" أكبر شركة في أمريكا من حيث القيمة السوقية تليها "مايكروسوفت" ثم "ألفابت" و"أمازون" و"فيسبوك"، وبعدها "تسلا".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 2% وأغلق جلسة الجمعة عند 585.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 598.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 578.4 دولار ليقفز بمكاسبه منذ بداية العام بنحو 600% حتى نهاية الجلسة.