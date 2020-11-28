شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مقتربة من 12 دولاراً للبوشل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار القلق من حفاف الطقس في أمريكا الجنوبية.



وذكرت وكالات الأرصاد الجوية في كل من البرازيل والأرجنتين أن هناك موجة من جفاف الطقس في بعض المناطق المزروعة بالمحاصيل الزراعية مما يضر بجودتها والمعروض منها.



والتزامن مع ذلك، يبدو المستثمرون متفائلين على الرغم من إلغاء بعض المشترين الصينيين طلبيات لشراء الصويا من الولايات المتحدة التزاما ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.05 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني عند التسوية بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 11.91 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 11.94 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 11.79 دولار.