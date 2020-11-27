شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحاول التعافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية في إشارة لتوجه السعر للتعافي واستعادة الاتجاه الصاعد من جديد، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع واختراق مستوى 45.85 سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 48.00 ويمتد إلى 50.00.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: النفط يحاول التعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.