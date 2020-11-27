شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تستعرض محطات نادرة في مسيرة عائلتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن العديد من الموضوعات والجوانب الخاصة في حياة أسرتها، وفي مقدمتها صلة القرابة التي تجمع بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل الارتباط.

وفي لقاء عفوي مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية «دي إم سي»، أكدت انتصار السيسي أن أسرة الرئيس كانت تقيم في حي الجمالية، وكانت تعيش مع أسرتها فى شارع الجيش، وهما من الأحياء الشعبية؛ حيث الأصول والمحبة والجيرة.

وكشفت السيسي خلال اللقاء عن المواقف التي تبكيها كسيدة وأم مصرية، وكانت أكثرها حزناً لحظة سقوط الشهداء. وقالت: إن زوجة أي ضابط سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة، تتحمل المسؤوليات بشكل كبير. وأضافت: «عدم تواجد الزوج الضابط مع أسرته لا يعني أنه منفصل عن العائلة تماماً؛ بل إنها كانت تتواصل مع شريك حياتها باستمرار».

وتخلل حوار انتصار السيسي، عرض مجموعة من الصور النادرة لأسرة الرئيس، تمثل مراحل مختلفة في مسيرة العائلة. وتجمع هذه الصور الرئيس السيسي وقرينته وكذلك أفراد العائلة. وكشفت انتصار السيسي في ظهور إعلامي نادر، عن جوانب من حياتهما الخاصة؛ وذلك للمرة الأولى. وقالت انتصار السيسي: إن طبيعة زوجها لم تتغير منذ الزواج، مشيرة إلى أنه «يتسم بالحنان الشديد على كل أسرته الكبيرة، والتي تشمل والدته وإخوته».

وذكرت أنها وزوجها تجمعهما صلة قرابة، موضحة أن والدته هي خالة والدتها. وأضافت: «والدة السيسي كانت أماً لنا جميعاً، وجمعتنا وقالت لنا طريقة نجاح زواجي أنا والسيسي وأن كل واحدة لازم يكون لها خصوصية في منزلها».

وأشارت انتصار السيسي إلى أنها لم تكن تجيد الطبخ وقت زواجها من الرئيس المصري، وأنه هو من علمها الطبخ ببال طويل.

وعن «دبلة الخطوبة»، قالت حرم السيسي: «ما زلت ارتدي نفس الدبلة.. والرئيس يرتدى خاتماً بدلاً من الدبلة حصل عليه من والده فقد كان لديه محال في الخان وكان هناك محال فضة كثيرة.. واختار له خاتماً جميلاً».

وكشفت، عن قصة ارتباطها بزوجها مشيرة إلى أنها ارتبطت به منذ أن كان عمرها 18 عاماً وكان هناك تعارف بين العائلتين، موضحة أن الرئيس السيسي كان من المعروف عنه بين أفراد أسرته وقبل زواجهما بأنه شخصية جادة جداً وله رأي مميز وهو ذو طبيعة خاصة.

وعن الغناء، أضافت حرم الرئيس السيسي، أنها تفضل سماع السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة، وتابعت: «وفايزة أحمد لها غلاوة خاصة.. وأغانى أم كلثوم جميعها عظيمة، ودائماً ما كانت الأسرة الكبيرة تلتف حول أغانيها».

وعن المقرئ الذى تفضل الاستماع إليه، قالت انتصار السيسي: إن مصر بها الكثير مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والحصري والطبلاوي والمنشاوي، وتابعت: «جميعهم أفاضل وأصواتهم جميلة جداً والعالم العربي كله بيسمعهم..أحب الحصري في الأذان».

كما أشادت انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، باللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني و«ليفربول» الإنجليزي، مشيرة إلى أن محمد صلاح قصة كفاح كبيرة، وما وصل إليه لم يأتِ في يوم وليلة.

وكشفت سيدة مصر الأولى عن المسلسلات الدرامية التي تتابعها، والتي كان في مقدمتها مسلسل «الاختيار».