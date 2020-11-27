شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الياباني وأيضا شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.30% إلى مستويات 103.95 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.26، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.91، بينما حقق الأعلى له عند 104.29.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.6%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5%، بينما عكست القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام والطاقة استقرار الانكماش عند 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.1%.