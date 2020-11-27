شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة في ظلال تسعير الأسواق لقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مقابل تفشي الموجه الثاني للفيروس التاجي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليربح 8.59 نقطة ويصل إلى المستوى 1,786.84، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 35.75 نقطة ويصل إلى المستوى 26,573.06.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليربح 4.55 نقطة ويصل إلى المستوى 4,924.14، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر 1.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,368.12.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.26% ليخسر 70.61 نقطة ويصل إلى المستوى 26,748.84، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.02% ليربح 0.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,626.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.17% ليربح 20.85 نقطة ويصل إلى المستوى 12,622.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.57% ليخسر 37.77 نقطة ويصل إلى المستوى 6,598.60.