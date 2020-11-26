شكرا لقرائتكم خبر عن تابعتان لـ "صناعات كهربائية" تُوقعان عقداً بقيمة 84 مليون ريال مع السعودية للكهرباء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع شركاتها التابعة- وسكوسا وشركة المحولات السعودية- اتفاقيات توريد اختيارية، ملزمه فقط لشركة الصناعات الكهربائية، مع الشركة السعودية للكهرباء لتوريد معدات كهربائية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أن قيمة العقد تبلغ 84 مليون ريال، على أن ينتهي سريان الاتفاقيات في 31 مارس 2022.

وبموجب الاتفاقيات، ستقوم شركة الصناعات الكهربائية من خلال شركاتها التابعة وسكوسا وشركة المحولات السعودية بتوريد معدات كهربائية للشركة السعودية للكهرباء.

ويُذكر أن تابعتي الصناعات الكهربائية وقعت، خلال نوفمبر الجاري، عقداً مع الشركة السعودية للكهرباء لتوريد معدات كهربائية، بقيمة 110 مليون ريال.

وتتوقع الشركة أن يكون للاتفاقيات تأثير إيجابي على نتائجها المالية لعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.