بتكوين تقود موجة بيع للعملات المشفرة وتهبط 9.7% إلى 16933 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قادت بتكوين موجة بيع واسعة للعملات المشفرة اليوم الخميس، منخفضة 9.7 بالمئة إلى 16933 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في قررابة عامين في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما انخفضت عملات مشفرة أخرى، إذ فقدت عملة ريبل إكس.آر.بي 20.26 بالمئة لتسجل 0.51 دولار، وهبطت إيثريوم 13.16 بالمئة إلى 500.8 دولار.

وكانت العملتان قد بلغتا مستويات مرتفعة هذا الأسبوع.