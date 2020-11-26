شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، بانتظار تخطي 46.05 للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 48.60.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 45.05 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مناطق 43.75 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.70 والمقاومة 47.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد