شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعاء متخلية عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع سجلته في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد صرحت في تقريرها هذا الأسبوع بأن 43% من محصول القمح لموسم الشتاء في حالة جيدة إلى ممتازة مقارنة بنسبة 46% في الأسبوع قبل الماضي.



وحذرت وزارة الزراعة الأمريكية من ضعف الطلب على السلع الزراعية في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تضرب عدة دول حول العالم.



يأتي ذلك على الرغم من التفاؤل بشأن لقاحات كورونا المعلن عنها في الآونة الأخيرة والتي أظهرت نتائج اختباراتها فاعلية قوية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الىجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.9% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 5.88 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.16 دولار وأقل سعر عند 5.87 دولار.