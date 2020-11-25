شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 800 ألف مليون برميل إلى 488.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 100 الف برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 2.2 مليون برميل إلى 230.1 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 1.4 برميل إلى 142.6 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 3.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.