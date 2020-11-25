شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" أدنى 30 ألف نقطة و"ناسداك" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وتخلى الداو جونز عن حاجز 30 ألف نقطة، بينما سجل "ناسداك" أعلى مستوى قياسي جديد.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات إلى ارتفاع نسبته 1%.



وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 778 ألف طلب في الأسبوع الماضي بما تجاوز التوقعات، بينما سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 33.1% في الربع الثالث.



هذا، وقد رحب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بقرار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي أمر وكالة الخدمات العامة باتخاذ إجراءات نقل السلطة لإدارة "بايدن".



ومن المنتظر في وقت لاحق اليم صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للوقوف على السياسة النقدية للبنك المركزي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 29908 نقاط، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3625 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 12041 نقطة.