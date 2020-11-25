شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع قليلاً لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى منذ 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي لا يزال قرب أعلى مستوى منذ عام 2013.



وتلقى النحاس دعما من الطلب الصيني واستمرار ثقة المستثمرين في الأسواق خاصة مع اقتراب التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا.



هذا، وقد رحب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بقرار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي أمر وكالة الخدمات العامة باتخاذ إجراءات نقل السلطة لإدارة "بايدن".



وخسر "ترامب" ولاية بنسلفانيا بعد أن أعلنت السلطات أن نتائج إعادة الفرز أظهرت فوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 3.31 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.35 دولار وأقل سعر عند 3.30 دولار.