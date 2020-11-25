شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 25-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 219.02 ريال سعودى. وتراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة)، وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80دولار. صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24 بنحو 219.02 ريال بما يعادل 58.40 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 200.77 ريال بما يعادل 53.54 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 191.56 ريال بما يعادل 51.10 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 164.27 ريال بما يعادل 43.80 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.76 ريال بما يعادل 34.07 $ سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 109.51 ريال بما يعادل 29.20 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 6,812 ريال بما يعادل 1,816 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,533 ريال بما يعادل 408.82 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 219,022 ريال بما يعادل 58,402 $

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.