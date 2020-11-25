شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى فى 8 أشهر قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، لتسجل أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، بفضل تزايد التفاؤل حيال لقاحات فيروس كورونا ،والتي سوف تساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة التي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود ،وطغي هذا التفاؤل على بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 45.67$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 44.80$، وسجل أدنى مستوي عند 44.76$ ،و صعد خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 48.68$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 47.80$ ، وسجل أدنى مستوي عند 47.74$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 4.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أيلول/سبتمبر ، بفضل أخبار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

تشير أحدث الأبحاث إلى أن لقاح فيروس كوفيد-19 يمكن أن يكون متاحا للاستخدام قبل نهاية هذا العام ،وهو ما سوف يساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة الفيروسية التي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود.

قالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا فى النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة ،ويمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% فى النتائج النهائية.

وأعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 95% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا للنتائج النهائية من المرحلة الأخيرة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بنحو 0.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.