جونسون آند جونسون يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 25-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم جونسون آند جونسون (JNJ) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم المهم 143.85، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادم، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 143.85، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 149.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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