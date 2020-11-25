شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% رابحاً 57.67 نقطة ليصل إلى مستوى 8693.81 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.99% رابحاً 195.36 نقطة ليصل إلى مستوى 19869.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.9 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.
وصعد 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.80%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%.
وقفز 102 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ريدان" بنسبة 9.91%، ثم سهم "عسير" بنسبة 7.23%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 6.45%، فيما تراجع 80 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.20%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.14%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 379.1 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الانتهاء من إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، وعائد السندات 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و 1.625٪ للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250٪ للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و 3.250٪ للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و 3.500٪ للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.
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