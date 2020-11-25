شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحاول استئناف الايجابية-تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج تقديمه لتداولات إيجابية جديدة بثباته فوق مستوى 139.40 ليعزز بذلك المسار الصاعد والذي قد يستهدف بشكل رئيسي مستوى 140.65 والذي يمثل بدوره امتداد لمقاومة تاريخية كما هو واضح بالرسم المرفق.

لتحقيق ما سبق, يحتاج السعر لعزم إيجابي إضافي مع التأكيد على الثبات فوق مستوى 138.40 ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 139.90 والوصول نحو الهدف المذكور سابقا دون التعرض لأي خسائر بتشكيله لارتداد تصحيحي هابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد