شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.7340 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، حيث يقترب السعر تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.7413، ونرجّح تخطي هذا المستوى للتوجه نحو 0.7530 كمحطة إيجابية تالية. من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.7295. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7290 والمقاومة 0.7430 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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