سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31 سنتا ليبلغ 45.45 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 45ر45 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 14ر45 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس عند 86ر47 دولار للبرميل مرتفعا 80ر1 دولار في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 91ر44 دولار للبرميل.
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