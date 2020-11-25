شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ع العثيم يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسواق ع عثيم (4001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.44% بما يعادل -1.80 نقطة، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 130.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 120.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.00 ومستوى المقاومة 130.00.