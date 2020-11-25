شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصر تعرض حلولها التكنولوجية الجديدة خلال زيارة الرئيس لجناحها في Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، عن فخر الشركة بالمشاركة في معرض Cairo ICT 2020، حيث تحرص سنويا على المشاركة في الحدث الأكبر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر و المنطقة، كما أثنى على عقد معرض النقل الذكي بدورة هذا العام والذي أعطى زخما كبيرا بالنسبة للمنتجات والخدمات المعروضة عن السنوات الماضية.

وأضاف حجازي في مقابلة خاصة مع الخليج 365، أن شركة "اتصالات" شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جناحها، حيث عرضت على الرئيس استراتيجيتها في دعم جهود الدولة لدفع حركة التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة مع التطور السريع سواء للطرق وحركة العمران والمشاريع العملاقة التي يقودها الرئيس، تحتاج إلى رقمنة المدن الذكية والتواصل مع الجماهير وكذلك ربط المرافق الذكية عن طريق التكنولوجيا وهي أكثر ثلاث ملفات تركز عليها الشركة بمجال التحول الرقمي.

وكشف المهندس خالد حجازي، عن 4 محاور تنفذها شركة اتصالات في مجال التحول الرقمي، تم عرضها على رئيس الجمهورية خلال تفقده جناح الشركة؛ الأول خاص بتنفيذ مشروع وحدة التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد العقل الذكي للعاصمة، ذلك بربط كل مرافق العاصمة عن طريق انترنت الأشياء، من خلال تطبيق يساعد المواطن على الاستعلام عن كافة الخدمات التي يحتاجها من سداد فواتير إلى التحكم في المنزل وخلافه، ثانيا تركز الشركة على ملف المحتوى الرقمي والإلكتروني بالنسبة للتعليم والصحة، بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، ثالثا بناء وربط وإدارة مراكز البيانات التي تعد بمثابة العقل الذي يدير التحول الرقمي، رابعا جهود الشركة في مجالات العمل والتعليم عن بعد سواء للجهات الحكومية والشركات والمدارس والجامعات حيث تبذل "اتصالات" قصارى جهدها لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي في ظل رؤية مصر 2030.

وحول تأثير كوفيد-19 على الشركة علق حجازي قائلا: "الظروف العالمية التي مر بها العالم في ظل جائحة كورونا أظهرت أهمية التحول الرقمي والتواصل التكنولوجي، وسط عمليات التباعد الاجتماعي والعمل والتعليم عن بعد وتوقف حركة السفر، حيث كان سيحدث شلل تام في الاقتصاد العالمي حال حدوث الجائحة منذ 20 عاما وكنا سنعاني كثيرا وستكون النتيجة سلبية على المجتمع، ولكن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاعت تمكين هذه القطاعات من الاستمرار في تأدية مهامها بالرغم من توقف الحياة تماما لظروف الجائحة.

وأضاف حجازي قائلا: الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لمشغلي الخدمة فتصميم شبكات المحمول يعتمد على تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات للعميل أثناء الحركة، ولكن خلال الجائحة كان المواطنون يتواجدون بالمنازل وسط ضغوط كبيرة على الشبكات، مع صعوبة تحرك أطقم الإصلاح والفنيين، إلا أن شركة اتصالات استطاعت أن تكون عند حسن ظن عملائها تطبيقا لشعارها "أقوى بكتير" حيث كنا جاهزين في هذه الظروف الصعبة لتقديم أعلى سرعات و أفضل تجربة للعميل".

من جهة أخرى قال حجازي، إن اتصالات مصر، فازت بمزايدة للحصول على 20 ميجاهرتز ترددات في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، وفي انتظار استلامهم، حيث تتوقع الشركة أن تساهم في تحسين تجربة العميل لديها وأيضا للشركة المصرية للاتصالات التي نستضيفها على شبكتنا.

من جهة أخرى ذكر حجازي أن اتصالات مصر تمتلك تطبيقات تتيح للعميل عمل كل شيء من دون أن يتحرك حتى قبل جائحة كوفيد-19، مثل تطبيقات My etisalat حيث يمكن للعميل الحصول على كل الخدمات الخاصة بالشركة من خلاله، "اتصالات كاش" تتيح للعميل تحويل ودفع الأموال عبر المحمول، إضافة إلى تطبيقات أخرى، اتصالات ميوزيك، اتصالات جيمز واتصالات سبورتس وتعطي محتوى ترفيهي سواء ألعاب أو فيديو أو موسيقى أو أخبار رياضية، وتشهد تلك الخدمات إقبال شديد حيث تسعى الشركة دائما لتطوير منتجاتها وزيادة قاعدة المستخدمين.